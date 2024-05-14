США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии
- AFP
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Об этом в ходе пресс-конференции в Тбилиси заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
«Если закон (об иноагентах. — RT) продвинется вперёд без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иностранных агентах.