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Парламент сможет преодолеть вето Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах

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Парламент Грузии, большинство в котором занимает партия «Грузинская мечта», сможет через четыре недели преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах.
Парламент сможет преодолеть вето Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Агентство напоминает, что для этого понадобится провести дополнительное чтение, вето преодолевается простым большинством парламента.

Согласно закону, некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Эти организации должны будут зарегистрироваться в качестве иноагентов, а в случае отказа их оштрафуют. Также они должны будут отчитываться о доходах ежегодно.

Зурабишвили 18 мая во время брифинга заявила, что наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах. Она назвала документ «русским законом».

14 мая грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении. Инициатива называется «Закон о прозрачности иностранного влияния», он был принят большинством голосов.

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