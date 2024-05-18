Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковщины
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ганчева, сейчас военно-гражданская администрация не имеет доступа к посёлкам, которые вновь освобождаются.
«Мы находимся на связи с военнослужащими, которые помогают в случае необходимости эвакуировать наших жителей на территорию Российской Федерации», — заявил Ганчев.
По его словам, для помощи местным жителям создана рабочая группа.
Ранее сообщалось, что пункт временного размещения (ПВР) для жителей освобождённых населённых пунктов Харьковской области открылся в Белгородской области.