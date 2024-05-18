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Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковщины

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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об эвакуации из вновь освобождённых посёлков.
Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковщины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ганчева, сейчас военно-гражданская администрация не имеет доступа к посёлкам, которые вновь освобождаются.

«Мы находимся на связи с военнослужащими, которые помогают в случае необходимости эвакуировать наших жителей на территорию Российской Федерации», — заявил Ганчев.

По его словам, для помощи местным жителям создана рабочая группа.

Ранее сообщалось, что пункт временного размещения (ПВР) для жителей освобождённых населённых пунктов Харьковской области открылся в Белгородской области.

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