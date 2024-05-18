В Белгородской области открылся ПВР для жителей освобождённых сёл Харьковщины
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Такую информацию привёл глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Нами создана рабочая группа по оказанию необходимой помощи нашим жителям. На территории Белгородской области открыт ПВР, и в случае необходимости людям будет оказана помощь», — отметил он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале ВГА.
Ранее стало известно, что подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Старица в Харьковской области.