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В Белгородской области открылся ПВР для жителей освобождённых сёл Харьковщины

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Пункт временного размещения (ПВР) для жителей освобождённых населённых пунктов Харьковской области открылся в Белгородской области.
В Белгородской области открылся ПВР для жителей освобождённых сёл Харьковщины
  • Gettyimages.ru

Такую информацию привёл глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нами создана рабочая группа по оказанию необходимой помощи нашим жителям. На территории Белгородской области открыт ПВР, и в случае необходимости людям будет оказана помощь», — отметил он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале ВГА.

Ранее стало известно, что подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Старица в Харьковской области.

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