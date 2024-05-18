Китайская разведка раскрыла случаи «гнусного шпионажа» в космической сфере
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Как утверждает ведомство, её сотрудники разоблачили многочисленные случаи «шпионажа в аэрокосмическом секторе», в том числе «гнусные попытки спецслужб ряда стран», которые намерены «украсть секреты» китайской аэрокосмической отрасли.
«Некоторые государства рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать нас», — цитирует газета разведслужбу.
В Министерстве иностранных дел Китая ранее назвали США самой мощной движущей силой милитаризации космоса и самой большой угрозой космической безопасности.