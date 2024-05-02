В Китае назвали США мощнейшим двигателем милитаризации космоса
- AP
«США на протяжении долгого времени постоянно повторяют старую теорию «китайской космической угрозы», клевещут и очерняют Китай, но это лишь поиск оправдания для расширения собственной военной мощи в космосе и удержания военного доминирования», — заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что фактически «США открыто определяют космос как территорию сражения, активно развивают военный потенциал в космическом пространстве, провоцируют конфронтацию между крупными странами».
В конце января официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты представляют самую большую угрозу безопасности в космосе.
В октябре ВВС США выступили за создание линии связи с КНР по кризисным ситуациям в космосе.