В Китае назвали США мощнейшим двигателем милитаризации космоса

США — самая мощная движущая сила милитаризации космоса и самая большая угроза космической безопасности. Об этом заявили РИА Новости в МИД КНР, комментируя заявления Пентагона о противоспутниковом оружии Китая и России.

«США на протяжении долгого времени постоянно повторяют старую теорию «китайской космической угрозы», клевещут и очерняют Китай, но это лишь поиск оправдания для расширения собственной военной мощи в космосе и удержания военного доминирования», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что фактически «США открыто определяют космос как территорию сражения, активно развивают военный потенциал в космическом пространстве, провоцируют конфронтацию между крупными странами».

В конце января официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты представляют самую большую угрозу безопасности в космосе.

В октябре ВВС США выступили за создание линии связи с КНР по кризисным ситуациям в космосе.