ВВС США выступили за создание линии связи с КНР по кризисным ситуациям в космосе

США видят ценность в создании горячей линии связи с Китаем для предотвращения кризисных ситуаций в космосе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя американских ВВС.

При этом отмечается, что на данный момент такого диалога не ведётся.

«Такой канал был бы ценен, однако мы ещё не дошли до момента, когда будем вести такие обсуждения с КНР», — говорится в сообщении.

Ранее в WT заявили, что Пентагон разрабатывает космическое оружие для противостояния России.

Также Россия и Китай заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе.