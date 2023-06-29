МИД: Россия и Китай заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе

Россия и Китай обсудили в ходе встречи в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнули необходимость предотвращения гонки вооружений в космосе.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подчёркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космосе», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что переговоры продемонстрировали единый подход российской и китайской сторон к вопросам обеспечения безопасности в космосе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что необходимо проработать документ о предотвращении гонки вооружений в космосе на фоне программ США и их союзников.