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МИД: Россия и Китай заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе

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Россия и Китай обсудили в ходе встречи в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнули необходимость предотвращения гонки вооружений в космосе.
МИД: Россия и Китай заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подчёркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космосе», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что переговоры продемонстрировали единый подход российской и китайской сторон к вопросам обеспечения безопасности в космосе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что необходимо проработать документ о предотвращении гонки вооружений в космосе на фоне программ США и их союзников.

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