Рябков заявил о необходимости создания документа о предотвращении космической гонки вооружений
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«Особо выделяем вопрос разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал он.
По словам дипломата, необходимость в такой договорённости возросла на фоне реализации США и их союзниками военно-космических программ для проведения боевых операций и достижения военного превосходства в космосе.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отметил, что в Белом доме на протяжении многих лет блокируют инициативы России о запрете размещения оружия в космическом пространстве.
Он добавил, что положительных перспектив в этом вопросе на сегодняшний день не наблюдается.