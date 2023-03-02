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Рябков заявил о необходимости создания документа о предотвращении космической гонки вооружений

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Необходимо проработать документ о предотвращении гонки вооружений в космосе на фоне программ США и их союзников, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил о необходимости создания документа о предотвращении космической гонки вооружений
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Особо выделяем вопрос разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал он.

По словам дипломата, необходимость в такой договорённости возросла на фоне реализации США и их союзниками военно-космических программ для проведения боевых операций и достижения военного превосходства в космосе.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отметил, что в Белом доме на протяжении многих лет блокируют инициативы России о запрете размещения оружия в космическом пространстве.

Он добавил, что положительных перспектив в этом вопросе на сегодняшний день не наблюдается.

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