Рябков заявил о необходимости создания документа о предотвращении космической гонки вооружений

Необходимо проработать документ о предотвращении гонки вооружений в космосе на фоне программ США и их союзников, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Особо выделяем вопрос разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал он.

По словам дипломата, необходимость в такой договорённости возросла на фоне реализации США и их союзниками военно-космических программ для проведения боевых операций и достижения военного превосходства в космосе.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отметил, что в Белом доме на протяжении многих лет блокируют инициативы России о запрете размещения оружия в космическом пространстве.

Он добавил, что положительных перспектив в этом вопросе на сегодняшний день не наблюдается.