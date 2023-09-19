WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для противостояния России

Пентагон ведёт разработку нового оружия для его размещения в космосе. Американское военное ведомство планирует использовать космическое вооружение для борьбы с Россией и Китаем.

Об этом пишет The Washington Times.

«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США», — приводит издание положение из соответствующего доклада Пентагона.

Также в документе подчёркивается, что США якобы намерены с помощь этого оружия защищать союзников и партнёров «от враждебного использования космоса противником».

Центральное место в новой стратегии также отводится расширению возможностей радиоэлектронной борьбы и защите в киберпространстве.

В марте американская разведка назвала Россию главным соперником США в космосе.