Узнать больше

WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для противостояния России

Короткая ссылка
Пентагон ведёт разработку нового оружия для его размещения в космосе. Американское военное ведомство планирует использовать космическое вооружение для борьбы с Россией и Китаем.
WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для противостояния России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Washington Times.

«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США», — приводит издание положение из соответствующего доклада Пентагона.

Также в документе подчёркивается, что США якобы намерены с помощь этого оружия защищать союзников и партнёров «от враждебного использования космоса противником».

Центральное место в новой стратегии также отводится расширению возможностей радиоэлектронной борьбы и защите в киберпространстве.

В марте американская разведка назвала Россию главным соперником США в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить