WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для противостояния России
- Gettyimages.ru
Об этом пишет The Washington Times.
«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США», — приводит издание положение из соответствующего доклада Пентагона.
Также в документе подчёркивается, что США якобы намерены с помощь этого оружия защищать союзников и партнёров «от враждебного использования космоса противником».
Центральное место в новой стратегии также отводится расширению возможностей радиоэлектронной борьбы и защите в киберпространстве.
В марте американская разведка назвала Россию главным соперником США в космосе.