Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск МВД России

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.

Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.

В октябре Авакова* внесли в список террористов.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.