Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск МВД России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.
В октябре Авакова* внесли в список террористов.
*Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.