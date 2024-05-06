МВД России объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина

МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.

Порошенко порадовался тому, что МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса. Как отметил политик, для него это «почти как боевая награда».