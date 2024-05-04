Порошенко порадовался объявлению его в розыск российским МВД

Бывший президент Украины Пётр Порошенко порадовался тому, что МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса. Как отметил политик, для него это «почти как боевая награда».

«Это признание и почти боевая награда», — написал Порошенко в своих соцсетях. По словам экс-президента, всё, что он делал в последние годы, «получило высокую оценку».

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.