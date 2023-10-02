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Экс-главу МВД Украины Авакова и айдаровца Мельничука внесли в список террористов

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Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшего командира батальона «Айдар»* Сергея Мельничука.
Экс-главу МВД Украины Авакова и айдаровца Мельничука внесли в список террористов
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Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Мельничук Сергей Петрович, 26.01.1972 г. р., г. Винница Украинской ССР; Аваков Арсен Борисович, 02.01.1964 г. р., п. им. Кирова г. Баку Азербайджанской ССР», — говорится в документе.

В марте 2020 года в МВД Украины заявили, что суд в Греции отпустил из-под стражи экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

Арсен Аваков ушёл в отставку с поста министра в июле 2021 года.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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