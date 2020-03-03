На Украине заявили об освобождении экс-командира батальона «Айдар»
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- РИА Новости
«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобождён из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».