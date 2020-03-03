На Украине заявили об освобождении экс-командира батальона «Айдар»

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Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что суд в Греции отпустил из-под стражи экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
На Украине заявили об освобождении экс-командира батальона «Айдар»
  • © Александр Максименко
  • РИА Новости

«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобождён из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».

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