На Украине заявили об освобождении экс-командира батальона «Айдар»

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что суд в Греции отпустил из-под стражи экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобождён из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».