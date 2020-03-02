Аваков: Интерпол пересмотрит запрос о задержании Мельничука

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Аваков: Интерпол пересмотрит запрос о задержании Мельничука
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Украины.

«Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола на Украине было принято решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст. 3 устава организации», — заявил Аваков.

Он также сообщил, что по «дипломатическим каналам идёт активная работа» для того, чтобы Мельничук «смог вернуться домой».

Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар».

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