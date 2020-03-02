Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар»

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Пристайко прокомментировал задержание экс-командира батальона «Айдар»
  • © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com
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«Из-за того, что оно (сообщение со стороны России. — RT) было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола, мы не могли предупредить этого украинского гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке», — цитирует УНИАН Пристайко.

Как заявляет министр, «это специально Россией так делается, чтобы не дать возможности украинской власти сообщить».

По его словам, «это уже не первый случай».

Ранее сообщалось, что консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, где находится Мельничук.

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