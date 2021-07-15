Замглавы МВД Украины: Аваков ушёл в отставку по просьбе Зеленского

Бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова попросил уйти с поста президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«Владимир Зеленский не обещал Арсену Авакову, что они будут работать вместе весь срок президентства. Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно достаточно давно готовилось. И в узком кругу это было давно известно. Никакого отношения визит и встреча с временно поверенным в делах США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра, как и многие другие домыслы из Telegram-каналов», — сказал он.

Замминистра добавил, что после отпуска Аваков будет помогать президенту и новому министру внутренних дел.

13 июля Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности главы МВД Украины.

Зеленский предложил назначить на пост министра внутренних дел председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского.

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев оценил вероятность участия экс-главы МВД в президентских выборах.