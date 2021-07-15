Политолог не исключил участия Авакова в выборах президента Украины

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а также оценил вероятность участия экс-главы МВД в президентских выборах.

«Отставка столь значимой фигуры в политическом истеблишменте Украины просто так не происходит. За этим стоят серьёзные амбиции Авакова. Он понимает, что политические дни Зеленского сочтены. Аваков — хитрый лис, который держит руку на пульсе политической борьбы», — сказал Гусев в беседе с Life.ru.

По его словам, Аваков понимает, что в случае ухода украинского президента Владимира Зеленского с поста «его собственные шансы остаться в политической обойме равны нулю».

Профессор выразил мнение, что Аваков серьёзно рассматривает вопрос своего участия в выборах.

«У Авакова сильная команда, это экс-глава МВД, силовой министр. У него большие амбиции и свой электорат. И я не исключаю возможности, что он будет выставлять свою кандидатуру на очередных президентских выборах», — сказал Гусев, добавив, что экс-министр «будет копить силы и ресурсы, чтобы выстрелить на очередных выборах».

13 июля Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности главы МВД Украины.

Президент Украины предложил назначить на пост министра внутренних дел председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского.