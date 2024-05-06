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Посол МИД: маховик гонки вооружений в мире скоро выйдет на полные обороты

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Маховик гонки вооружений в мире вскоре выйдет на полные обороты, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков в интервью РИА Новости.
Посол МИД: маховик гонки вооружений в мире скоро выйдет на полные обороты
  • Gettyimages.ru

«Маховик гонки вооружений уже давно и гласно запущен и скоро выйдет на полные обороты. Это касается и ракетных вооружений, эффективность которых была подтверждена в ходе специальной военной операции на Украине. Итог может быть весьма печальным, если только западное сообщество не одумается и не откажется от своих агрессивных планов», — отметил Машков. 

По его словам, США и их западные партнёры передают ракеты и системы высокой точности «безответственным получателям», в том числе Украине. Вашингтон также наращивает потенциал Израиля и оказывает военную помощь Тайваню. 

Машков добавил, что политические элиты США со своими союзниками как будто забыли уроки прошлого и огромные жертвы периода Второй мировой войны.

«Отсюда — ставка на силу и отчаянное стремление во что бы то ни стало обеспечить себе глобальное доминирование, в том числе в военной области», — сказал дипломат. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО пытается втянуть Москву в гонку вооружений, проводя учения у российских границ.

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