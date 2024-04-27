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Захарова: НАТО за счёт учений пытается втянуть Россию в гонку вооружений

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НАТО путём проведения учений около границ России пытается втянуть Москву в гонку вооружений и сковать боевой потенциал.
Захарова: НАТО за счёт учений пытается втянуть Россию в гонку вооружений
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат считает, что крупномасштабные учения Steadfast Defender альянса, а также риторика представителей НАТО являются элементами гибридной войны, развязанной против России.

«Они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы», — заявила Захарова.

Ранее издание Asia Times написало, что военные Североатлантического альянса в настоящий момент принимают активное участие в боевых действиях на Украине.

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