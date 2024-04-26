Asia Times: военные НАТО уже принимают активное участие в конфликте на Украине
- РИА Новости
Автор статьи напомнил, что в альянсе утверждают, что военных НАТО отправили на Украину с целью оказания помощи в управлении западным оборудованием.
«Но если они обстреливают российских военных, то их присутствие можно правильно интерпретировать лишь как активное участие в боевых действиях», — говорится в публикации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие США на Украине координируют в том числе осуществление терактов.