Asia Times: военные НАТО уже принимают активное участие в конфликте на Украине

Военные Североатлантического альянса в настоящий момент принимают активное участие в боевых действиях на Украине, пишет издание Asia Times.

Автор статьи напомнил, что в альянсе утверждают, что военных НАТО отправили на Украину с целью оказания помощи в управлении западным оборудованием.

«Но если они обстреливают российских военных, то их присутствие можно правильно интерпретировать лишь как активное участие в боевых действиях», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие США на Украине координируют в том числе осуществление терактов.