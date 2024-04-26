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Захарова: военные США на Украине координируют осуществление терактов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие Соединённых Штатов на Украине координируют в том числе осуществление терактов.
Захарова: военные США на Украине координируют осуществление терактов
  • © Пресс-служба МИД РФ

Таким образом в беседе с газетой «Известия» дипломат прокомментировала заявление представителя Пентагона Патрика Райдера о том, что военные США не осуществляют подготовку украинских войск, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками вооружения.

«Американские военные на Украине в том числе координируют осуществление терактов», — сказала Захарова.

Ранее газета Politico сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью.

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