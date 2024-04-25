Politico: в администрации Байдена не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью

Администрация президента США Джо Байдена не уверена в том, что Украина способна переломить ситуацию на поле боя даже с новыми военными поставками от Пентагона, пишет американская газета Politico.

Как отмечает онлайн-издание, некоторые представители администрации Байдена «скептически относятся» к тому, что Украине будет достаточно той военной поддержки, которую США окажут. По мнению журналистов, динамика боевых действий сильно изменилась за последние несколько месяцев, российские войска сохраняют преимущество.

Кроме того, конгрессмены обеспокоены тем, могут ли американские поставки помочь Украине «нанести поражение России» и вообще способны ли они остановить продвижение российской армии, пишет издание.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Как отметил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, у США сейчас достаточно ресурсов, чтобы поставлять Украине оружие до конца 2024 года.