Салливан: США смогут продолжать военные поставки на Украину до конца 2024 года

У США сейчас достаточно ресурсов, чтобы поставлять Украине оружие до конца 2024 года, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Я думаю, что с теми ресурсами, какие у нас сейчас есть, мы сможем поставлять на Украину то, что ей нужно, до конца 2024 года», — сказал чиновник.

Салливан уверен, что совокупная военная помощь США и стран Европы Украине даёт основание сомневаться в заявлениях о том, что время на стороне России в украинском конфликте.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.