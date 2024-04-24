Салливан: США смогут продолжать военные поставки на Украину до конца 2024 года
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«Я думаю, что с теми ресурсами, какие у нас сейчас есть, мы сможем поставлять на Украину то, что ей нужно, до конца 2024 года», — сказал чиновник.
Салливан уверен, что совокупная военная помощь США и стран Европы Украине даёт основание сомневаться в заявлениях о том, что время на стороне России в украинском конфликте.
24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.