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«Укрэнерго»: в Сумах повреждён высоковольтный энергетический объект

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В Сумах повреждён высоковольтный объект энергетической компании «Укрэнерго», сообщила пресс-служба поставщика.
«Укрэнерго»: в Сумах повреждён высоковольтный энергетический объект
  • Gettyimages.ru

«Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей», — заявила компания.

В Харьковской области накануне отключалось оборудование местного энергоснабжения, его часть уже заработала, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о перебоях с электроснабжением в Харькове и части Сумской области. В частности, в Сумах были слышны новые взрывы. Объекты критической инфраструктуры в этом городе перевели на резервное питание.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары наносились по энергосистеме и складу с боеприпасами.

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