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Подполье: ВС России нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов в районе НИИ

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Российские войска нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством.

Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 01:40 в Сумах был прилёт с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в части Сумской области и Харькова исчез свет.

Позже критическую инфраструктуру в Сумах на Украине перевели на резервное питание.

Также в подполье сообщили, что ВС России ударили по складу в районе Новой Баварии в Харькове.

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