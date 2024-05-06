ФСБ задержала жителя Тамбова, готовившего теракты по заданию Украины

ФСБ задержала жителя Тамбова, который по указанию спецслужб Украины готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов.

«ФСБ совместно с сотрудниками РЖД в Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб», — заявляет пресс-служба ФСБ.

Подозрительного мужчину изначально заметили сотрудники РЖД во время обхода территорий возле железнодорожного вокзала Тамбова. Он закладывал неизвестные предметы в строительный мусор.

Позднее под мусором нашли два самодельно изготовленных взрывных устройства.

«Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России», — сообщает ФСБ.

3 мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.