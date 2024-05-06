Politico: пропалестинских протестующих в США поддерживают спонсоры Байдена
Об этом пишет Politico.
«Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его «геноцидным Джо», но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания», — говорится в публикации.
Среди них газета выделила таких состоятельных людей, как Джорджа Сороса, Билла Гейтса, Дэвида Рокфеллера-младшего и других.
Ранее Байден заявил, что США не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов.
Также сообщалось, как в США пытаются бороться с пропалестинскими протестами в вузах.