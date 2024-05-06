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Politico: пропалестинских протестующих в США поддерживают спонсоры Байдена

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Некоторые группы, организующие пропалестинские демонстрации в США, получают финансовую поддержку со стороны ряда крупнейших спонсоров президента США Джо Байдена.

Об этом пишет Politico.

«Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его «геноцидным Джо», но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания», — говорится в публикации.

Среди них газета выделила таких состоятельных людей, как Джорджа Сороса, Билла Гейтса, Дэвида Рокфеллера-младшего и других.

Ранее Байден заявил, что США не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов.

Также сообщалось, как в США пытаются бороться с пропалестинскими протестами в вузах.

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