Байден: США не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов

Применение насилия участниками пропалестинских протестов противозаконно, власти США этого не потерпят.

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя в кратком обращении к американцам из Белого дома многочисленные акции протеста в студенческих городках.

«Насильственный протест не защищён. Мирный протест — да. Когда происходит насилие — это противозаконно», — цитирует Байдена ТАСС.

Американский лидер добавил, что всё должно происходить без насилия, разрушений, ненависти и в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что американская полиция задержала порядка 300 протестующих студентов в Нью-Йорке.