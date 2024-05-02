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Байден: США не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов

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Применение насилия участниками пропалестинских протестов противозаконно, власти США этого не потерпят.
Байден: США не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов
  • AP

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя в кратком обращении к американцам из Белого дома многочисленные акции протеста в студенческих городках.

«Насильственный протест не защищён. Мирный протест — да. Когда происходит насилие — это противозаконно», — цитирует Байдена ТАСС.

Американский лидер добавил, что всё должно происходить без насилия, разрушений, ненависти и в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что американская полиция задержала порядка 300 протестующих студентов в Нью-Йорке.

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