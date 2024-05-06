Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде
- AP
Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий четвёртое место. Андрей Рублёв, накануне выигравший «Мастерс» в Мадриде, поднялся на шестую позицию.
Карен Хачанов опустился на 18-ю строчку, а Роман Сафиуллин поднялся на 39-ю. Павел Котов — 63-й, Аслан Карацев — 86-й.
Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.
Ранее Рублёв высказался о победе на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.