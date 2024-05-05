Рублёв — о победе на «Мастерсе» в Мадриде: это титул, которым я горжусь больше всего
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«Если бы вы знали, через что я прошёл в последние дни. Невозможно было представить, что выиграю титул. Был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить.
Я бы сказал, что это титул, которым я горжусь больше всего. Каждый день был практически мёртвым», — сказал Рублёв в интервью после финала.
В финале Рублёв победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на тысячнике — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.
Ранее сообщалось, что Рублёв поднимется на шестое место в рейтинге ATP после победы на «Мастерсе» в Мадриде.