Минцифры предложило расширить перечень данных, подлежащих передаче силовикам
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В пояснительной записке инициаторы изменений отмечают, что особую актуальность приобрела проблема установления принадлежности IP-адресов, выделенных абонентам российскими операторами связи.
Так, отсутствие у органов внутренних дел расширенных сведений об IP-адресах приводит к тому, что невозможно установить конкретного абонента и клиента провайдера при размещении в сети противоправного контента.
«Проектом постановления предусматривается внесение в правила (№1526) изменений в части дополнения видов информации, подлежащих хранению и передаче ОРИ в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, сведений о сетевых адресах и портах пользователя, сетевых адресах и портах коммуникационного интернет-сервиса», — говорится в документе.
С 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в интернете, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту.