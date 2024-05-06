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Минцифры предложило расширить перечень данных, подлежащих передаче силовикам

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Минцифры предложило расширить перечень данных, которые должны хранить организаторы распространения информации (ОРИ). Ведомство считает, что в него должен быть добавлен номер сетевого порта пользователя и ОРИ.
Минцифры предложило расширить перечень данных, подлежащих передаче силовикам
  • Gettyimages.ru

В пояснительной записке инициаторы изменений отмечают, что особую актуальность приобрела проблема установления принадлежности IP-адресов, выделенных абонентам российскими операторами связи.

Так, отсутствие у органов внутренних дел расширенных сведений об IP-адресах приводит к тому, что невозможно установить конкретного абонента и клиента провайдера при размещении в сети противоправного контента.

«Проектом постановления предусматривается внесение в правила (№1526) изменений в части дополнения видов информации, подлежащих хранению и передаче ОРИ в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, сведений ‎о сетевых адресах и портах пользователя, сетевых адресах и портах коммуникационного интернет-сервиса», — говорится в документе.

С 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в интернете, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

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