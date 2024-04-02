Роскомнадзор заблокировал 82 страницы за рекламу средств обхода блокировок

C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в интернете, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В ведомстве отметили, что за неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике было заблокировано 82 страницы. Об этом RT рассказали в пресс-службе.

«C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В период с 1 по 31 марта Роскомнадзор направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 546 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещённые материалы», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы.

«В основном запрещённую информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок», — пояснили в ведомстве.

Помимо этого, там напомнили, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность по ст. 13.41 КоАП в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

«В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании. Все эти меры необходимы, чтобы защитить людей от информации, которую могут размещать на запрещённых ресурсах в преступных целях, в том числе для распространения наркотиков, детской порнографии и экстремизма», — добавили в РКН.

Кроме того, иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России ресурсов.

«Полученные таким путём личные данные, финансовая информация и пароли от учётных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом.