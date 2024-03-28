Роскомнадзор заблокировал 11 экстремистских Telegram-каналов

Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом.

«Заблокировано 11 каналов террористической направленности. С начала теракта фиксировали активное создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее опрошенные эксперты прокомментировали предложение главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах и подписку на них.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш подчеркнула, что, если законодательство уже даёт возможность это сделать, должна быть налажена правоприменительная практика.