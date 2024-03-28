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Юрист: участие в террористических чатах — потенциальная опасность для общества

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RT
Опрошенные эксперты прокомментировали предложение главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян ввести ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них.
Юрист: участие в террористических чатах — потенциальная опасность для общества
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Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш подчеркнула, что если законодательство уже даёт возможность это сделать, должна быть налажена правоприменительная практика.

«Потому что любое участие в подобных чатах — это уже потенциальная опасность для общества, возможность того, что этот человек возьмёт оружие в руки и пойдёт стрелять мирных граждан, станет террористом. Если его интересует эта тема, если он активно это всё поддерживает», — заявила она.

Сенатор Ольга Ковитиди пояснила, что этот вопрос требует серьёзного изучения и обсуждения.

«Поскольку так или иначе люди должны понимать, что эти чаты антигосударственные. И поэтому присутствие в этом чате не способствует сегодня укреплению государства», — отметила сенатор.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв добавил, что технические возможности для реализации данной инициативы имеются.

«Отслеживание таких сайтов и их своевременная блокировка — немалая и весьма важная часть информационной войны, которую мы сейчас ведём. Те лица, кто регулярно пользуется такими ресурсами, также должны оперативно выявляться и нести предусмотренную законом ответственность (имеющаяся нормативная база такую возможность предоставляет)», — заключил собеседник RT.

Ранее Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них.

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