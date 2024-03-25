Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

Очевидно, что для проведения теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», чтобы исполнителей можно было выдать за «Исламское государство»*, отметила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под чужим флагом», — сказала Симоньян, отметив, что таких случаев в истории мира было много.

Сейчас же в качестве исполнителей специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ, подчеркнула главред RT.

«И можно было бы в это поверить, если бы они сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда они вечером накануне, американские спецслужбы, все пропагандистские издания, которым эти спецслужбы не просто сливают какую-то информацию, а командуют ими, что писать, что не писать, первый был CNN, известная помойка, если бы они тут же не начали орать, что это ИГИЛ, когда не был ещё задержан ни один из упырей, не было ещё фотороботов, не было понятно ничего: кто эти люди, как они выглядят, вообще, мусульмане ли они» — сказала Симоньян.

По её словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

Американский журналист Стивен Гарднер ранее обратил внимание на то, что администрация президента США Джо Байдена сразу же заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье, что напоминает её риторику после подрыва газопроводов «Северный поток».

Как отметил президент Владимир Путин, по предварительным данным, на украинской стороне для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», готовили «окно» для отхода.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.