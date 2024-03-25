Администрация президента США Джо Байдена сразу же заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье, что напоминает её риторику после подрыва газопроводов «Северный поток».

Такое мнение на своём YouTube-канале выразил американский журналист Стивен Гарднер.

Он отметил, что официальный представитель Белого дома Джон Кирби сразу после теракта заявил: «Мы точно знаем, что это не Украина!».

По словам Гарднера, этот факт напоминает ему про случай, когда на следующий день после подрыва «Северных потоков» люди американского лидера Джо Байдена заявили, что не знают причастных, но точно знают, что это «не Украина».

«Правильно же я говорю? Я ведь всегда ищу повторяющиеся шаблоны», — отметил журналист.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина непричастна к теракту в Красногорске.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США после теракта отмазывают Украину, прикрывая Зеленского упоминанием ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.