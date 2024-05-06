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Володин: украинские беженцы могут создать в Европе новый миграционный кризис

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Украинские беженцы становятся всё более опасной проблемой для Европы и могут спровоцировать там новый миграционный кризис, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул парламентарий, мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась.

«Где поставить запятую в предложении «выдворить нельзя оставить» — такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва», — написал Володин в Telegram.

Содержание беженцев стало обременительным для экономики ЕС, однако попытка их депортировать «может обернуться ещё большими проблемами для этих стран», уверен спикер Госдумы.

В апреле в парламент Финляндии внесли законопроект о снижении «до минимума» пособия для беженцев.

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