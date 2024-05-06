«Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

«Уралвагонзавод» отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«В преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в Российскую армию», — передаёт агентство.

Отмечается, что партия танков Т-72Б3М была отгружена неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда.

Ранее сообщалось, что российская армия получила новую партию бронемашин БМП-3.

Также российские разработчики представят новый бронешлем «Барс-Л».