«Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.
«В преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в Российскую армию», — передаёт агентство.
Отмечается, что партия танков Т-72Б3М была отгружена неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда.
Ранее сообщалось, что российская армия получила новую партию бронемашин БМП-3.
Также российские разработчики представят новый бронешлем «Барс-Л».