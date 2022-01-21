Defense News: Украине следует закрыть дверь в НАТО — но не потому, что этого хочет Россия

В основе нынешнего спора России и Запада лежит отказ НАТО закрывать дверь в альянс для Украины, однако военному блоку пора пересмотреть свою политику по этому поводу — но не потому, что этого хотят в Москве, пишет Defense News. Как отмечает портал, расширение НАТО далеко не всегда идёт на пользу США, поскольку в состав альянса зачастую входят слабые страны, которые, однако, отвлекают Вашингтон от решения более насущных проблем.

По итогам трёх раундов переговоров между США, Европой и Россией позиции сторон по Украине всё так же далеки друг от друга, как и в начале диалога. Москва по-прежнему настаивает на том, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна иметь возможность вступить в НАТО, в то время как США и их союзники по НАТО отвергают такие требования, указывая на то, что Киев имеет полное право самостоятельно принимать политические решения, пишет Defense News.

В основе спора лежит политика открытых дверей, которая позволяет НАТО приглашать любое европейское государство в альянс при условии единодушного согласия его членов. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, политика открытых дверей — это «основополагающий принцип», который нельзя ставить под сомнение даже под дулом российского пистолета. Более того, некоторые бывшие американские дипломаты даже считают, что сам факт обсуждения темы расширения НАТО — это победа Кремля.

Однако важнее всего для США вовсе не то, насколько близко Россия принимает к сердцу действия Вашингтона, а то, идут ли эти действия на пользу безопасности Америки. Что же касается политики открытых дверей НАТО, то поддерживать её просто из принципа более не имеет смысла по практическим и стратегическим соображениям.

Во-первых, если взглянуть на положение с практической точки зрения, НАТО и так слишком большое. С 1997 года альянс вырос почти вдвое, зачастую принимая небольшие страны, которые не выделяются ни своей геополитической важностью, ни даже возможностью тратить на оборону столько, сколько должны согласно требованиям блока.

Решения о расширении НАТО, принятые в последние несколько лет, никак не укрепляли безопасность альянса. Черногория (принята в НАТО 2017 году) и Северная Македония (2020 год), имеют совокупный ВВП в два раза меньше, чем штат Вермонт, а все их жители могли бы уместиться в Бруклине. Совокупная численность армии Черногории и Северной Македонии, по данным ЦРУ, насчитывает 9500 военнослужащих. Вряд ли кто-то возьмётся всерьёз утверждать, что эти страны значительно усилят альянс или каким-либо другим способом помогут сдержать Россию.

Во-вторых, крупный альянс — не значит сильный альянс. Хотя НАТО и состоит из 30 стран, но сколько из них внесут значительную лепту в операции альянса в случае конфликта? Хотя технически Франция и Словения обладают одинаковым статусом в рамках НАТО, вряд ли кто-то в Европе может рассчитывать на то, что Словения (7 тыс. солдат) действительно способна на серьёзные ратные достижения. Более того, не факт, что даже Германия — ядро Европы в экономическом смысле — сможет добиться на этом поприще значительных успехов, учитывая все проблемы бундесвера. По сути, у НАТО начинаются проблемы практически сразу, если их операции не поддерживают США: в последний раз, когда альянс проводил крупную военную кампанию (Ливия в 2011 году), у него быстро кончились боеприпасы, притом что блок столкнулся с трудностями в плане поддержания боеготовности ударной авиации. Иными словами, размер альянса практически ничего не говорит о его эффективности.

В-третьих, расширение НАТО чревато для США значительными рисками. По традиции американские чиновники рассматривают союзы как полезную вещь при любых раскладах. Однако если союзники США слабы, зависимы или не заинтересованы в том, чтобы вносить свой справедливый вклад в обеспечение устойчивости альянса, то из соратников они превращаются в обузу.

Больше всего это бьёт по США, так как они взяли на себя обязательство защищать десятки стран по всему миру. Со временем такие оборонные обязательства могут негативно отразиться на боеготовности Вооружённых сил США и отвлечь Вашингтон от других приоритетных оборонительных задач. При этом США будет гораздо сложнее инвестировать в защиту Азиатско-Тихоокеанского региона, когда десятки тысяч военнослужащих находятся в Европе.

Постоянно рассматривать вопрос о расширении НАТО — это не слишком здравая политика в целом, однако в случае с Украиной такой подход может оказать США медвежью услугу. Киев явно считает, что членство в альянсе — это лучший способ сдержать усиливающуюся Россию. Однако никто по-настоящему не верит, что Украина в ближайшее время встанет на путь вступления в НАТО или даже сможет стать достойным кандидатом. США и НАТО, тем не менее, оставили в этой двери небольшую щёлку, вселяя в Украину надежду на то, что однажды её примут в альянс, — и это прекрасный пример морального риска.

Однако куда честнее и последовательнее было бы послать Киеву жёсткий, но нужный сигнал: вам лучше попытаться найти с Россией какой-то компромисс вместо того, чтобы надеяться на помощь НАТО.

«Наряду со статьёй 5 Устава НАТО политика открытых дверей альянса остаётся одним из самых священных его принципов. Тем не менее он также устарел, контрпродуктивен и потерял свой смысл. США не должны закрывать дверь из-за праведного негодования России — но они должны закрыть дверь, потому что такая политика обуславливается её достоинствами», — подытоживает Defense News.