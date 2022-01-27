Die Zeit: Джонсон заявил, что не уйдёт в отставку, несмотря на скандал с вечеринками на Даунинг-стрит

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не покинет свой пост из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит, пишет Die Zeit. Издание напоминает, что политика обвиняют в проведении вечеринок в своей резиденции во время карантина в Лондоне: в случае, если официальный отчёт докажет факт нарушения антикоронавирусных мер, Джонсону будет грозить вотум недоверия.
Британский премьер-министр Борис Джонсон не намерен уходить со своего поста из-за скандала с вечеринками во время карантина, пишет Die Zeit. «Мы, и в особенности я, продолжаем свою работу», — заявил Джонсон во время заседания парламента. По словам политика, ему известно о том, что многие хотят его отставки, однако он заверил, что продолжит выполнять свои обязательства в обычном режиме.
Издание напоминает, что Джонсона обвиняют в проведении вечеринок в своей резиденции во время карантина. Как отмечает Die Zeit, если эти обвинения соответствуют действительности, то значит, что Джонсон и его гости нарушили антикоронавирусные меры, действовавшие тогда в Лондоне. В скором времени должен быть опубликован отчёт об инцидентах: его автором стала представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей.
Обвинители утверждают, что в резиденции Джонсона на Даунинг-стрит прошло сразу несколько незаконных массовых собраний, пишет Die Zeit. Отмечается, что в некоторых из них Джонсон участвовал сам, а другие просто разрешал. В отчёте Сью Грэй должна будет содержаться конкретная информация о том, кто именно участвовал в каждой из вечеринок. Как пишет издание, первым с отчётом должен ознакомиться сам Джонсон, после чего отчёт будет опубликован. Если в отчёте будет подтверждён факт нарушения антикоронавирусных мер, то тогда Джонсону будет грозить вотум недоверия.
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