Guardian: Джонсон объявил об отмене всех санитарных мер, включая маски в общественных местах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британским школьникам больше не нужно носить маски в школах, а в ближайшее время и другие антиковидные меры будут отменяться. Более того, с 24 марта британские власти планируют отменить даже обязательную самоизоляцию для людей с диагнозом COVID-19, пишет The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об окончании действия всех антикоронавирусных мер, которые были введены, чтобы побороть распространение «омикрона», пишет The Guardian. В их числе обязательное ношение масок в общественном транспорте и в магазинах, удалённая работа и сертификаты о прививке. Со следующей недели эти правила будут отменять.

Премьер-министр заявил перед парламентариями, что он пошёл иным путём, отличным от большей части Европы. Начиная с 26 января введённые в декабре меры в рамках плана Б будут отменять. А с 24 марта будет отменена даже обязательная самоизоляция для людей с подтверждённым диагнозом COVID-19.

От Джонсона ожидали, что он объявит об окончании удалённого режима работы или о предоставлении сертификата о вакцинации при посещении определённых мест. Поэтому незамедлительная отмена ношения масок многих удивила.

«По большей части в стране мы будем и дальше предлагать людям закрывать лицо в закрытых и заполненных помещениях, особенно когда вы контактируете с теми, с кем обычно не встречаетесь, но мы будем доверять рассудительности британцев и больше не станем считать преступниками тех, кто решит маски не носить», — заявил Джонсон.

Он также объявил о том, что детям в средней школе больше не нужно носить маски. Эта новость вызвала критику со стороны учителей. Так, многие из них отмечают, что из-за пандемии по-прежнему нарушен процесс обучения. «Это больше похоже на политическое решение, чем на решение, основанное на доказательствах и науке», — приводит издание слова одного британского чиновника в сфере здравоохранения.

По мнению экспертов, Джонсон принял такое решение, чтобы заручиться поддержкой консерваторов, которые злились на него из-за скандала с вечеринками на фоне локдауна. По мнению противников-лейбористов, Джонсону лучше бы «убедить людей, что он действует ради защиты их здоровья, а не просто ради своей работы», пишет The Guardian.