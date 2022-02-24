Sky News: в Киеве нет паники, но люди очень обеспокоены и массово выезжают из города
Наш корреспондент Стюарт Рэмзи находится на окраине Киева, где люди пытаются покинуть город: он прислал нам последние новости.
Наш корреспондент Стюарт Рэмзи находится на окраине Киева, где люди пытаются покинуть город: он прислал нам последние новости.
Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с пакистанским коллегой заявил о готовности Москвы вернуться к диалогу, который вернёт мировое сообщество к справедливости и принципам Устава ООН.
Самолёт Су-25 ВКС России потерпел крушение на Украине из-за ошибки пилотирования. Как сообщил представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, пилот катапультировался и находится в расположении своей воинской части.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НТВ заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает до 4 марта полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно.
Российский теннисист Андрей Рублёв квалифицировался в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
После ударов армии России выведено из строя 74 наземных объекта украинских вооружённых сил. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев выиграл короткую программу в финале Кубка России — 2022.
Власти Чехии решили отозвать разрешения на деятельность генконсульств России в Карловых Варах и Брно.
Военный корреспондент Семён Пегов, находящийся сейчас в селе Стыла, рассказал RT об обстановке на южных рубежах Донецкой Народной Республики.
В Краснодарском крае зафиксировали разрыв боеприпаса, прилетевшего с украинской территории. Об этом заявили в региональном погрануправлении ФСБ России.
Эвакуация российских дипломатов из Киева закончилась в ночь на 24 февраля, сообщили в МИД России.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на молодёжном чемпионате мира в Лигне (Норвегия).
Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб по окончании сезона-2021/22.
Европейский союз заявил о готовности принять у себя беженцев с Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Минздрав России выдал Научному центру биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата «Лейтрагин», применяемого для предотвращения осложнений при коронавирусе.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе до 2024 года из аварийного и ветхого жилья переселят более 7 тыс. человек. На эти цели будет направлено 6,7 млрд рублей.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесёт финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга.
Польские власти не исключили возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что украинские военные расстреляли пять солдат ВСУ, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции ЛНР.
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 350 подростков.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выступил против проведения финала Кубка мира в Тюмени из-за обострившейся политической ситуации в России.
В Ленинградской области зарегистрировали 1175 случаев COVID-19 за сутки. Госпитализирован 131 человек.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT призыв президента Чехии Милоша Земана отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.
Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о начале строительства левого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро.
В Пермском крае выявили 4408 случаев COVID-19 за последние сутки.
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу ситуации в России и на Украине.
Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым прокомментировал ситуацию вокруг Украины.
Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва посоветовала пользователям смартфонов внимательнее относиться к бесплатным приложениям для iPhone и смартфонов на Android, чтобы избежать потенциально опасных программ.
Десятки украинских пограничников, отказавшихся проходить дальнейшую службу на Украине, перешли на сторону России в Брянской области и Крыму.
Наступление в Донецкой области идёт по плану, сбоев по графику нет, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на обнаружение у хоккеиста уфимского клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова опухоли головного мозга.
В Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.
Министерство иностранных дел Украины приступило к эвакуации украинского посольства из Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.
Портал «Малый бизнес Москвы» (МБМ) начинает обучение самозанятых граждан с 24 февраля. Обучающие курсы начнутся с онлайн-форума «Самозанятые-2022».
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мастер-классы, приуроченные к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, пройдут в Москве с конца февраля по июнь 2022 года.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на граничащих с Украиной территориях региона зафиксирована стрельба, пострадавших нет.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о трансферах московского ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Украинские военнослужащие 57-й ОМПБР ВСУ добровольно перешли на сторону Луганской Народной Республики.
В Тверской области зафиксировали 1116 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 17 жителей.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран Североатлантического альянса запросили проведение срочных консультаций в рамках ст. 4 Вашингтонского договора альянса.
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что матчи 24 февраля пройдут по расписанию.
Власти России готовы к диалогу с украинским руководством в случае, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Волгоградской области подтвердили 1436 случаев коронавируса за последние сутки.
В Удмуртии после обрушения крыши ледового катка в селе Якшур-Бодья возбуждено уголовное дело.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал предложение ограничить россиянам выдачу виз в ЕС.
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял решение повысить уровень готовности отдельных подразделений польской армии. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.
Московский ЦСКА возвращается в столицу России после зимних сборов в Турции.
Сроки проведения специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от её результативности.
Россию невозможно закрыть железным занавесом, а перспективные проблемы были с рядом стран и до этого, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.