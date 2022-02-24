Sky News: в Киеве нет паники, но люди очень обеспокоены и массово выезжают из города

На выезде из Киева собралась многокилометровая пробка, сообщает Sky News. Корреспондент телеканала Стюарт Рэмзи отмечает, что сейчас в городе не слышно разрывов, но обстановка остаётся напряжённой. Он также сообщил, что люди собираются у банкоматов, чтобы снять деньги, а также закупаются в супермаркетах.

Наш корреспондент Стюарт Рэмзи находится на окраине Киева, где люди пытаются покинуть город: он прислал нам последние новости.

СТЮАРТ РЭМЗИ, корреспондент Sky News: Последние несколько недель здесь были очень интересными, потому что у людей был очень стоический взгляд на то, что произойдёт. Они говорили о том, что останутся у себя в домах, продолжат работать, будут ходить в школы, университеты. Однако вторжение произошло — и вот что мы теперь имеем: многомильная автомобильная пробка. Люди отправляются на запад, эта дорога идёт на Львов. Однако вся бравада исчезла.

Всё началось с самого раннего утра: мы слышали сильные взрывы примерно в четыре-пять утра. Сейчас всё успокоилось, но обстановка очень напряжённая. Силы безопасности напряжены, мы видели военных на улицах. Мы не знаем, где находятся русские. Среди местных ходят слухи, что они уже на пути, но сейчас мы этого просто не знаем. Если они вошли со стороны Белоруссии, то от неё всего три часа пути, но их здесь пока нет.

Мы видели, как люди собираются в очереди, чтобы получить деньги, а также собираются в супермаркетах. Мы также знаем, что они массово закупают бензин. Пока нет абсолютного хаоса и массовой паники, но люди очень обеспокоены. И мне кажется, что ситуация будет становиться хуже в течение дня и также в последующие дни. Украина сейчас на острие ножа. Вторжение на пути, и все эти люди сейчас, вероятно, чешут головы и думают: «что же случится дальше».

Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.