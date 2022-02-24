Корреспондент: Зеленский заявил о разрыве дипотношений с Россией
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там ни думали в Москве. Россия подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть — пора выходить на протесты против войны с Украиной», — сказал он в видеообращении.
«Вооружённые силы Украины ведут действительно тяжёлые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понёс серьёзные потери, потерь у врага будет ещё больше. Они пришли на нашу землю», — сказал Зеленский.
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