N-TV: Венесуэла поддержала Россию в украинском конфликте

Правительcтво Венесуэлы поддержало действия России в рамках украинского конфликта, сообщает N-TV. В официальном заявлении венесуэльских властей отмечается, что вина за провал Минских соглашений лежит на НАТО.

Выступая в парламенте Никарагуа, председатель российской Госдумы Вячеслав Володин оправдал российскую военную операцию России на Украине, пишет N-TV. По словам Володина, целью операции является предотвращение гуманитарной катастрофы и масштабной войны.

Издание пишет, что ранее Володин вместе с делегацией от российского правительства посетил Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем. Выступая в парламенте Кубы, Володин заявил: «...население Украины не должно опасаться миротворческой операции, поскольку её целью является исключительно демилитаризация. Украина должна быть независимым, демократическим и свободным государством, она должна освободиться от ультранационалистической, антинародной идеологии и развиваться в интересах народа».

Как пишет N-TV, поддержку действиям России выразила Венесуэла. «Венесуэла обеспокоена обострением кризиса на Украине и сожалеет о том, что НАТО под влиянием США сломило Минские соглашения», — приводит издание отрывок из заявления венесуэльского правительства, сделанного в минувший четверг. В заявлении также говорится, что разрыв Минских соглашений является нарушением международного права и представляет угрозу для России. Издание отмечает, что Россия и Венесуэла заключили ряд договоров о сотрудничестве.