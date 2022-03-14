France 24: морская база в Судане позволит России получить доступ в Красное море

Благодаря давним договорённостям и партнёрству с действующей властью Россия может обзавестись военно-морской базой в Судане, сообщает France 24. Таким образом Москва получит первый незамерзающий порт в Африке, что вызывает сильную обеспокоенность в США.

После начала спецоперации на Украине Кремль пытается укрепить связи с африканскими странами, пишет France 24. Так, Судан может одобрить проект создания на своей территории российской военной базы и таким образом, к большому неудовольствию США, Россия получит стратегический выход к Красному морю.

Как рассказывает издание, 23 февраля, накануне ввода войск на Украину, в Москву с визитом прибыла делегация из Судана во главе со вторым лицом государства генералом Мохаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В течение недели генерал Дагало, глава печально известных сил быстрого реагирования, встретился со множеством официальных лиц российского правительства, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Если какая-либо страна хочет создать на наших берегах свою базу, а эта база, будь она российской или какой-либо другой, удовлетворяет нашим интересам и не угрожает нашей безопасности, мы будем сотрудничать», — заявил генерал на пресс-конференции по возвращении из России. Суданское информационное агентство (СУНА) также сообщило, что две страны договорились возобновить все предыдущие экономические, дипломатические, политические договоры, а также соглашения в области безопасности.

На самом деле проект российской военно-морской базы обсуждался ещё в 2017 году, отмечается в статье. Владимир Путин и бывший президент Судана Омар аль-Башир подписали договор, по которому Москва получала в аренду на 25 лет участок под строительство базы в главном портовом городе страны Порт-Судане. На ней смогут размещаться 300 солдат и до четырёх военных кораблей.

Однако после падения Омара аль-Башира в 2019 году на его место пришёл Совет, состоящий из гражданских и военных, и проект российской базы был поставлен на паузу. Во время этого периода демократического перехода Судан сблизился с Западом: его исключили из списка стран, поддерживающих терроризм, продлили сроки выплаты долга, а США оказали серьёзную экономическую поддержку.

Государственный переворот генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана в октябре 2021 года привёл к возвращению военно-исламистского командования и смешал все карты, напоминает издание. Теперь вновь созданы благоприятные условия для усиленного сотрудничества с Россией. Если проект будет успешно реализован, он ознаменует появление у России первой военной базы в Африке со времён падения СССР. В то же время историк Жерар Прюнье, специалист по Восточной Африке, заверил France 24, что пока «всё только на словах, и в порту не начаты никакие работы». В то же время специалист прогнозирует ускоренное сближение двух стран.

Для России военно-морская база в Судане представляет большой стратегический интерес, подчёркивает издание. База на Красном море даёт прямой выход в незамерзающие воды и, по словам сотрудника Стратегического центра по Средиземному морю и Ближнему Востоку, потенциально может стать точкой дислокации военно-морских сил России на Ближнем Востоке и на восточном побережье Африки. Кроме того, целью Кремля станет упрощение добычи золота, редкоземельных элементов и других природных ресурсов, которые находятся под контролем сил быстрого реагирования Хамидти и суданской армии, практически полностью контролирующей все сектора экономики страны.

Как пишет The Wall Street Journal, перспектива возникновения у России военной базы в Судане всё больше беспокоит американское военное командование. Ещё в прошлом году глава Африканского командования Вооружённых сил США генерал Стивен Таунсенд заявил во время доклада перед сенаторами, что этот проект является для Америки серьёзной проблемой. Как пишет France 24, в свете сближения Судана и России западные страны оказались перед дилеммой. Как объяснил один из дипломатов агентству AFP, «своими санкциями (Запад. — ИноТВ) просто-напросто предлагает Судан России на блюдечке», а его санкции мало что значат для правящей верхушки.