FAZ: многие африканские страны отказались осудить Россию — помнят об СССР и ценят нынешнее партнёрство

Целый ряд африканских стран воздержался при голосовании по резолюции ООН с осуждением спецоперации России на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, причины для этого разные: это и историческая связь с СССР, поддержавшим освободительные движения на континенте, и нынешнее экономическое партнёрство с Россией.

После начала спецоперации на Украине Россия может рассчитывать на союзничество или нейтралитет целого ряда стран, пишет Frankfurter Allgemeine. В ходе голосования ООН 17 африканских стран воздержались от поддержки резолюции с осуждением действий России, а Эритрея выступила против. Издание отмечает, что до этого европейские и американские дипломаты усиленно пытались перетянуть африканские правительства на свою сторону.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, одной из причин такой позиции ряда африканских стран являются их исторические отношения с СССР, который поддерживал освободительные движения в Алжире, Анголе, Конго, Эфиопии, Гвинее, Марокоо, ЮАР и многих других государствах. Однако свою роль играют и более прагматичные мотивы, отмечает издание: начиная с 2014 года Россия заметно расширяет своё присутствие на континенте. Кроме того, многие африканские страны видят в России и Китае важных союзников в рамках ООН.

Что касается Эритреи, то эта страна уже давно заинтересована в партнёрстве с Россией и Китаем, пишет Frankfurter Allgemeine. Для Москвы же Эритрея представляет стратегический интерес: в 2018 году обе стороны анонсировали намерение построить в одной из эритрейских гаваней российский логистический центр.

Значительные пророссийские настроения царят также и в Мали, отмечает издание. В стране воспринимают Россию в качестве надёжной альтернативы Франции, которая ассоциируется с колониальной державой. В Мали, как и в ряде других африканских стран, рассчитывают, помимо прочего, на военное партнёрство с Россией.

Отказ ЮАР от осуждения действий России вызвал горячие споры, пишет Frankfurter Allgemeine. В правительстве страны подчеркнули, что страна выступает за переговоры и примирение. Как отмечает издание, правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» имеет тесные отношения с Россией ещё со времён борьбы против апартеида. Кроме того, президент страны Сирил Рамафоса давно известен своим стремлением избегать конфронтации и вступать в диалог.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, многое указывает на то, что президент России Владимир Путин намерен наращивать сотрудничество с африканскими странами. Ещё в 2019 году в Сочи состоялся саммит «Россия — Африка», на котором Москва заключила с 30 африканскими странами контракты на поставку вооружений. Кроме того, многие российские предприятия уже на протяжении многих лет активно инвестируют в африканские энергетический и технологический сектора, а также в добычу полезных ископаемых.