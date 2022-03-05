FAZ: многие африканские страны отказались осудить Россию — помнят об СССР и ценят нынешнее партнёрство

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Пашинин будет руководить «Локомотивом» в матче с «Химками»
В столичном «Локомотиве» сообщили, что исполнять обязанности главного тренера московской команды в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с «Химками» будет Олег Пашинин.
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Премьер Польши заявил о стремлении привлечь в страну как можно больше военных США
Власти Польши стараются сделать так, что солдат США в республике было как можно больше, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
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Захарова: спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов.
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Минобороны: ВС России были обстреляны из Мариуполя после наступления режима тишины
Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины.
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Губерниев — о победе Непряевой в КМ: Наташа продолжает писать историю лыж
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.
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Лавров заявил, что Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров
Российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Президент Курчатовского института Ковальчук прокомментировал санкции ЕС в сфере науки
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с RT прокомментировал санкции ЕС в сфере науки.
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Лавров не исключил, что Зеленский пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией
Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».
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Минобороны России: националисты не дают населению Мариуполя выходить по гумкоридорам
Националистические батальоны на дают выходить по гуманитарным коридорам в сторону России гражданскому населению Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
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Российская лыжница Непряева стала победительницей Кубка мира
Россиянка Наталья Непряева досрочно заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.
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Мазепин — о разрыве контракта: Haas проигнорировал мои предложения
Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал расторжение контракта с командой Haas.
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Лавров: Россия готова обеспечивать гуманитарные коридоры для иностранцев на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым заявил о готовности российской стороны обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев.
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Басурин: взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гумкоридоров
Взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гуманитарных коридоров, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
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РИА Новости: Квят и Русинов будут выступать с гоночными лицензиями других стран
Российские пилоты Даниил Квят и Роман Русинов приняли решение получить в предстоящем сезоне лицензии других стран для участия в соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).
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В Госдуме предложили запретить высаживать инвалидов из транспорта
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал предложение запретить высаживать из транспорта инвалидов I группы, забывших дома соответствующие документы.
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Британия рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть Россию
Британский МИД рекомендовал британцам рассмотреть возможность покинуть Россию, если их нахождение там необязательно.
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X5 Group ввела ограничения на продажу ряда товаров в магазинах сети
Магазины Х5 Group ограничивают большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Росавиация рекомендует ряду авиакомпаний приостановить с 6 марта все рейсы за рубеж
Росавиация рекомендует ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.
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Песков назвал чрезмерно эмоциональной позицию стран Запада по России
В Кремле надеются, что страны Запада изменят чрезмерно эмоциональную позицию относительно России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали возможность запрета покупки российской нефти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность запрета покупки российской нефти.
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Автоспортивный менеджер Ветров: идти в Haas изначально было ошибкой для Мазепина
Известный автоспортивный менеджер Николай Ветров считает, что российскому пилоту Никите Мазепину не стоило соглашаться на работу в американской команде «Формулы-1» Haas.
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Мариуполе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
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Песков: НАТО понимает невозможность своего прямого участия в ситуации вокруг Украины
Страны НАТО отдают себе отчёт в невозможности прямого участия в происходящем вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Хачанов вслед за Медведевым убрал российский флаг из профиля в Instagram
Россиянин Карен Хачанов принял решение убрать российский флаг из описания на своей странице в Instagram.
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В ДНР сообщили, что националисты отказываются дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя
Националисты отказываются предоставлять гуманитарный коридор жителям Мариуполя. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Классон расторг контракт с «Краснодаром»
Шведский полузащитник Виктор Классон принял решение прекратить выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар».
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Песков: закон о наказании за фейки о военных принят из-за развязанной информационной войны
Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил России был необходим в связи с развязанной против страны информационной войной.
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В Рособрнадзоре заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ на фоне событий на Украине
Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил представитель ведомства Анзор Музаев.
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Косаченко назвала безумием решение Haas расторгнуть контракт с Мазепиным
Бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с российским пилотом Никитой Мазепиным.
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Песков заявил о сохранении определённых каналов диалога России с США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.
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Глава ДНР Пушилин: план освобождения Мариуполя осложняется присутствием мирных граждан
Вопрос о плане по освобождению Мариуполя остаётся открытым, так как есть риск для жизни мирных жителей. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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В «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских команд
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал решение УЕФА и ФИФА запретить российским клубам и сборным принимать участие в международных турнирах.
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Минцифры не предлагало освобождать от ответственности за использование пиратского ПО
Минцифры сообщило, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта в России, в настоящий момент ведомство не поддерживает их.
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СК возбудил новые уголовные дела по фактам гибели жителей Донбасса под огнём ВСУ
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам событий 2—4 марта 2022 года, когда, по данным ведомства, украинские вооружённые силы и добровольческие националистические батальоны провели массированный обстрел территории Донбасса. В ходе атаки погибли два мирных жителя, 18 получили ранения.
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Глава МИД Белоруссии Макей и Лавров провели переговоры
Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
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Народная милиция ЛНР: Киев не заботится о своих военнопленных
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что киевские власти не заботит положение своих военнопленных.
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Финские хоккеисты заявили, что не хотели покидать «Сибирь»
Финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка прокомментировали свой уход из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь».
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Посольство России направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян
Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией россиян. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.
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Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским пилотом Мазепиным
Руководство американской команды «Формулы-1» Haas приняло решение расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.
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В ДНР заявили о небезопасности гуманитарного коридора через Запорожье
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации.
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Смородская назвала фаворита московского дерби «Динамо» — «Спартак»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы московского «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
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Совет директоров «Эха Москвы» расторг трудовой контракт с Венедиктовым
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров радиостанции решил расторгнуть с ним трудовой договор.
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Минобороны: боевики из «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в школах и больницах
Боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции, заявили в Министерстве обороны России.
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Пушилин: из-за подрыва боевиками «Азова» дома в Мариуполе под завалы попали 200 человек
Боевики отряда «Азов» устроили взрыв в доме в Мариуполе на бульваре Меотиды. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Четыре иностранных баскетболиста покинули «Енисей»
Четыре иностранных баскетболиста красноярского «Енисея» приняли решение прекратить выступать за российский клуб.
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РИА Новости: Samsung вскоре возобновит работу в России в обычном режиме
Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме. Сервисное обслуживание продолжается в полном объёме, сообщил РИА Новости источник внутри компании.
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Свечников прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался по ситуации между Россией и Украиной.
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Анкара ведёт переговоры с Москвой и Киевом по эвакуации турецких граждан с Украины
Турция проводит переговоры с Россией и Украиной по вопросу эвакуации своих граждан, два турецких самолёта ожидают в украинском аэропорту Борисполь.
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Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
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Колосков: исключение РПЛ из EPFL не несёт никаких последствий
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Ассоциации европейских футбольных лиг (EPFL) исключить Россию из состава организации.