НАТО начинает «перезагрузку»: Столтенберг анонсировал масштабное наращивание сил на восточных рубежах альянса

Североатлантический альянс для адаптации к «новой реальности», возникшей после начала российской спецоперации на Украине, инициирует «перезагрузку», развернув масштабные силы постоянного базирования на восточных рубежах, заявил в интервью The Daily Telegraph генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как подчеркнул чиновник, альянс уже нарастил численность войск в восточных странах почти на порядок — но теперь собирается сформировать там группировку, способную отразить «российскую агрессию».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в связи со спецоперацией России на Украине приступил к планированию развёртывания на своих рубежах «полноценных сил постоянного базирования», на которые будет возложена задача по отражению «российской агрессии», пишет The Daily Telegraph.

Как подчеркнул Столтенберг в беседе с журналистами издания, НАТО «сейчас проходит фундаментальную трансформацию», которая станет отражением «долгосрочных последствий» решений Владимира Путина. В рамках этой масштабной «перезагрузки» вместо относительно малочисленных «сил прикрытия» на восточном фланге альянса будет размещена крупная группировка войск, «достаточная для отражения попытки вторжения в такие страны, как Эстония и Латвия», говорится в материале DT.

Господин Столтенберг отметил, что в восточном регионе НАТО на данный момент уже размещены 40 тыс. военнослужащих под прямым командованием альянса — то есть почти на порядок больше, чем было за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине, пишет британское издание. Вместе с тем чиновник подчеркнул: «То, что мы сейчас наблюдаем, — это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому мы теперь обратились к нашим военачальникам с просьбой проработать варианты так называемой перезагрузки — подстройки НАТО к новым условиям в долгосрочной перспективе. Ожидаю, что соответствующие решения лидеры стран альянса примут на саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде в июне».

Как напоминает корреспондент DT, до 24 февраля присутствие войск НАТО на восточных рубежах ограничивалось так называемыми «силами прикрытия», главной функцией которых было «обозначение готовности альянса защищать себя в случае нападения»; при этом предусматривалось, что при реальном наступлении на такие страны, как Латвия или Эстония, на соответствующие направления будут стянуты подкрепления со всей территории НАТО. Теперь же оно готовится развернуть на востоке силы постоянного базирования в таком масштабе, чтобы отражать возможные посягательства со стороны России сразу же, поясняет журналист.

В своём интервью The Daily Telegraph господин Столтенберг призвал страны альянса оказывать Украине активную поддержку, вдохновляясь примером Великобритании, а также выразил согласие с украинским президентом Владимиром Зеленским, ранее раскритиковавшим отдельные западные страны за то, что они делают разницу между «оборонительными» вооружениями, которые они готовы поставлять Киеву, и «наступательными», которые они воспринимают в качестве красной черты — так, к примеру, поступает Германия. «Всё, что делает Украина с различными типами вооружений, имеет оборонительный характер — ведь украинцы обороняются от <...> жестокого применения военной силы против своей страны», — цитирует его издание.

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что в стратегической концепции альянса — официальном документе, где фиксируется его стратегия, — будет закреплена «угроза со стороны Китая». По словам Столтенберга, на такой шаг альянс пошёл из-за того, что Пекин «всё теснее сотрудничает» с Москвой.