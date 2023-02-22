«Вернулись к противоборству двух блоков» — обозреватель BFM о «боксёрском поединке» посланий между Путиным и Байденом

Намеченные на один день выступления Владимира Путина и Джо Байдена создают в информационном поле атмосферу боксёрского поединка между двумя блоками, констатирует в эфире BFM TV обозреватель по вопросам международной политики Патрик Сос. Как отмечает специалист, сегодня очевидно возвращение мира к противоборству двух лагерей, что может представлять большую опасность для будущего.

У нас есть первая реакция от Вашингтона. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, высокопоставленный американский чиновник, осудил обвинения Путина, указав на их абсурдность. «Никто не нападает на Россию. Есть своего рода абсурдность, — говорит он, — в идее о том, что Россия находится под какой-либо военной угрозой со стороны Украины или любой другой страны». Вот, что утверждает Вашингтон.

ПАТРИК СОС, обозреватель BFM TV по вопросам международной политики: Представляете, что сегодня за день? Сегодня проходит своего рода боксёрский поединок между двумя блоками. С одной стороны — речь, которая была произнесена в Москве, с другой — речь Джо Байдена в Варшаве. Настоящий матч. Это происходит не по воле обоих лагерей, однако в доктринах как Путина, так и Джо Байдена мы действительно видим возвращение к блокам. Джо Байден после своего избрания президентом заявил, что хочет возвращения к противостоянию «оси добра» и «оси зла». Это бинарное видение — очень по-американски. И вот оно перед нами.

Эта борьба разыгрывается против российского блока, против китайского блока, которые, возможно, в ближайшие несколько месяцев или лет превратятся в единый блок. Мы видим эти отношения: блок против блока — и в ООН. Это очевидно, и это по-настоящему страшно, не только для украинцев, но, в конечном счёте, и для будущих десятилетий. Это выходит за рамки текущего конфликта.

Владимир Путин об этом говорил. По его словам, это локальный конфликт, который может превратиться во всемирный. Речь не идёт о том, что Россия станет воевать со всем миром, а, скорее, о возникновении новых экономических маршрутов: в сторону Ирана, Китая, других стран. И, в первую очередь, Путин хочет обратить внимание на тот факт, что не мир выступает против России, а Запад. И он пытается развернуть это, как вы сказали, Брюс, произвести зеркальный эффект. Это Запад привёл к власти Гитлера, это Запад привёл к власти в Киеве неонацистов, и это Запад ведёт войну и хочет, как говорит Владимир Путин, «покончить с Россией».

Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.